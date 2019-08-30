Российский террорист в Крыму сбил ребенка и избил его мать (ВИДЕО)

Российский террорист избил женщину с трехлетним ребенком на руках

25 августа в оккупированном Севастополе произошло очередное ЧП с участием бойцов армии страны-оккупанта. Переброшенный в Севастополь из Дагестана солдат-срочник ушел в самоволку, спьяну совершил ДТП и жесточайше избил местную жительницу.

Происшествие случилось возле пляжа "Омега", куда боевик Алиев решил прокатиться на BMW своего брата-дагестанца.

Чувствуя полную безнаказанность, рядовой армии РФ гонял на большой скорости по пешеходной части, из-за чего и зацепил ребенка. Впрочем, удостовериться в том, что не причинил малышу травмы террорист не собирался, а в ответ на крики матери пострадавшего вышел из машины и жестоко ее поколотил.

Боевик колотил женщину ногами, даже не обращая внимания на то, что у нее на руках находился трехлетний ребенок.

В это время вокруг "БМВ" дагестанца собрались очевидцы произошедшего, которым террорист без обиняков пояснил, что может всех их поубивать, и ему за это ничего не будет.

Срочник приписан к созданной Кремлем в Севастополе воинской части №80365. Там располагается оккупационная 15-я ракетная бригада береговой обороны, которую сформировали после переброски ракетных комплексов 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из Каспийска.

Как известно, случаи совершения преступлений российскими оккупантами в Крыму редкими не назовешь. Путинские каратели четко понимают, что прибыли на захваченную территорию с целью подавления местного населения и установления тотального контроля за полуостровом. Поэтому и творят абсолютно все, что только заблагорассудится.