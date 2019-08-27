Капитан танкера "Мрия" отказался плыть в Херсон, проблему решил спецназ ВИДЕО

Спецназовцы доставили танкер в порт Херсона

После того, как был арестован танкер "Мария", который российские террористы использовали для поставок нефтепродуктов для моряков-оккупантов в Крым, капитан судна отказался плыть в порт Херсона. Решили проблему украинские власти весьма просто.

Во вторник, 27 августа, "Мрия" прибыла в Херсон в сопровождении бойцов ГПСУ, СБУ, спецназа пограничников и морской охраны.

- Из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранителям пришлось четверо суток доставлять судно из акватории Черного моря в порт Херсона, – отметили в управлении государственной пограничной службы.

В данный момент танкер находится под охраной, а судовладельцы всяческим путем пытаются добиться снятия с него ареста.

Напомним, 10 августа прокуратура АРК провела обыск в Херсоне на судне. Как свидетельствуют документы, в июне 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в Севастополе.

В реестрах международного судоходства упоминается танкер с прежним названием и данными IMO: 9109811; MMSI: 272791000.

По данным сайта MarineTraffic, он сейчас находится на причале нефтегавани Херсона.

Как известно, после захвата Крыма Верховная Рада объявила все порты полуострова закрытыми, а вход в них любого корабля стал нарушением законов Украины и международных норм судоходства.

Напомним, 25 июля в украинском порту Измаил задержали, а 30 июля по решению суда арестовали российский танкер Nika Spirit, который использовался Россией для блокирования Керченского пролива и трех украинских военных кораблей, а также незаконного силового захвата 24 украинских моряков.