Российский террорист попросил Зеленского о помиловании

Боевик Седиков хочет на свободу

Судя по всему, в ближайшее время Киев и Москва действительно обменяют осужденных террористов на незаконно похищенных заложников. По крайней мере, этим можно пояснить небывалую активность оккупантов.

В четверг, 22 августа, стало известно о том, что прошение о помиловании запросил у президента Украины гражданин России Алексей Седиков.

Посаженный за участие в войне на стороне "ЛНР" русский обратился к Зеленскому после того, как к нему в колонию пришли сотрудники СБУ.

Они, как утверждает боевик, спросили у него, не хочет ли на обмен. Когда боевик согласился, ему предложили написал прошение на имя главы государства.

Седиков был лейтенантом запаса ВС России, когда его завербовали поехать на Донбасс воевать за "русский мир". В 2016-м году он отправился в Луганскую область, а спустя несколько месяцев был задержан бойцами СБУ.

Вопреки уже тогда существовавшей традициии разваливать дела, "заблудившегося ихтамнета" приговорили к 11 годам тюрьмы. Впрочем, оккупант уже давно должен был оказаться у себя в немытой, но кремлевские террористы забирать своих упорно не желали. Незваный в Украину гость даже писал Путину с просьбой посодействовать его возвращению, но до тех пор, пока обмен не стал выгоден Москве с политической точки зрения, его игнорировали.

Теперь же Путин сможет получить кучу плюшек на международной арене, а также успешно выторговать преференции у Зеленского, всего лишь отпустив похищенных ими людей, поэтому обмен в ближайшее время и произойдет.