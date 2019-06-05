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Российский сухогруз вторгся в воды Украины

22:20
Украинские пограничники перехватили сухогруз Melita в Черном море - фото 1
Украинские пограничники перехватили сухогруз Melita в Черном море

В среду, 5 июня, российских моряков, идущих из Астрахани в румынски порт Констанца на судне Melita, штормом занесло в территориальные воды Украины.

О происшествии заявили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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По данным военнослужащих, заблудился в наших территориальных водах сухогруз именно из-за погодных условий. Обнаружили его пограничники.

"Морская охрана Госпогранслужбы обнаружила судно-нарушитель с выключенной системой AIS на траверзе Тендривской косы. Судно углубилось в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль, - отметили в ВМС. - Согласно протоколу, экипаж судна опросили и, несмотря на формальные основания для задержания отпустили".

При этом в командовании военно-морских сил подчеркнули, что корабль отправили безопасным маршрутом без попыток силового захвата или ареста экипажа, тогда как российские террористы традиционно действуют иначе.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

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