Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Российские оккупанты передали украинской стороне еще одно неидентифицированное тело

Вчера, 13:20
Террористы передали Украине неидентифицированное тело военного - фото 1
Террористы передали Украине неидентифицированное тело военного

Во вторник, 21 июля, оккупационно-террористические войска выдали защитникам Украины останки погибшего военнослужащего. Опознать тело боевики не смогли.

О передаче убитого в результате очередного нарушения Женевской конвенции террористами Путина заявили сегодня в пресс-центре операции Объединенных сил.

Российские оккупанты обстреляли участок отступления войск ВСУ

Как утверждают в штабе ООС, скорее всего погибший - сержант ВСУ, который получил ранение 13 июля во время первой эвакуационной вылазки в "серую зону".

"После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - отметили в ООС.

Как известно, военнослужащий-разведчик, который отправился в зону между позициями оккупантов и украинских защитников для эвакуации тела своего побратима, получил ранения, попав в засаду. Он был в белом бронежилете и каске того же цвета. Уже при попытке эвакуации раненого в засаду попала вторая группа. Тогда погиб гражданин Эстонии Николай Ильин.

Раненый же военнослужащий находился в "серой зоне" четверо суток. Вопреки рассказам Зеленского о том, что "ситуация на ходится под его личным контролем", поездке на фронт министра обороны и прочих чинуш, помощь военнослужащему так и не оказали. Судя по всему, пока представители официального Киева "занимались переговорами с террористами", защитник Украины медленно умирал в степи. Каких-либо попыток вытащить бойца силой, уничтожив все позиции оккупантов в районе засады, предпринято не было.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война на Донбассе терроризм Россия оккупанты Боевики война Новости
Без Табу
Другое на тему
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Луцке освободили всех заложников, террорист задержан - ФОТО, ВИДЕО
Вчера, 22:03
Зеленский поговорил с террористом из Луцка – СМИ - фото 1
Зеленский пошел на уступки террориста – СМИ
Вчера, 21:25
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО - фото 1
Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО
Вчера, 21:07
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30