Российские оккупанты передали украинской стороне еще одно неидентифицированное тело

Террористы передали Украине неидентифицированное тело военного

Во вторник, 21 июля, оккупационно-террористические войска выдали защитникам Украины останки погибшего военнослужащего. Опознать тело боевики не смогли.

О передаче убитого в результате очередного нарушения Женевской конвенции террористами Путина заявили сегодня в пресс-центре операции Объединенных сил.

Как утверждают в штабе ООС, скорее всего погибший - сержант ВСУ, который получил ранение 13 июля во время первой эвакуационной вылазки в "серую зону".

"После проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно", - отметили в ООС.

Как известно, военнослужащий-разведчик, который отправился в зону между позициями оккупантов и украинских защитников для эвакуации тела своего побратима, получил ранения, попав в засаду. Он был в белом бронежилете и каске того же цвета. Уже при попытке эвакуации раненого в засаду попала вторая группа. Тогда погиб гражданин Эстонии Николай Ильин.

Раненый же военнослужащий находился в "серой зоне" четверо суток. Вопреки рассказам Зеленского о том, что "ситуация на ходится под его личным контролем", поездке на фронт министра обороны и прочих чинуш, помощь военнослужащему так и не оказали. Судя по всему, пока представители официального Киева "занимались переговорами с террористами", защитник Украины медленно умирал в степи. Каких-либо попыток вытащить бойца силой, уничтожив все позиции оккупантов в районе засады, предпринято не было.