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Российские хакеры убили пациентку в немецкой больнице

13:20
Российские хакеры убили пациентку в немецкой больнице - фото 1

В ночь на 11 сентября кремлевские террористы атаковали серверы университетской клиники Дюссельдорфа, из-за чего 78-летняя гражданка Германии не смогла получить необходимую помощь и скончалась. Ответственность за случившееся должно нести руководство России, но привлечь их вряд ли удастся.

Как утверждают журналисты DW, пострадавшая нуждалась в срочной медицинской помощи, но ее банально не смогли принять в больнице из-за хакерской атаки.

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"IT-системы медучреждения были взломаны и заражены вирусом. Персонал потерял доступ к данным и системам мониторинга за аппаратурой. В результате этого пациентку перенаправили в другое учреждение, находящееся в 32 километрах. Это привело к часовой задержке в лечении, и в результате женщина умерла", - отметили следователи, разбирающиеся с очередной хакерской атакой русских.

Как выяснили полицейские, террористы атаковали 30 серверов больницы, а на одном из них оставили контактный адрес и требование выкупа за разблокировку.

В конце концов русские прислали цифровой ключ для разблокировки IT-систем и перестали выходить на связь, не получив денег.

На след кремлевских хакеров уже вышли. Они использовали брешь в американском программном обеспечении компании Citrix, а системы заражали вирусом-вымогателем DoppelPaymer. Именно его использовала группировка российских хакеров при атаках на разнообразные компании и институты по всему миру.

- Жертвы хакеров в основном находятся за пределами бывшего СССР. Некоторые участники группы Indrik Spider, от которой откололась DoppelPaymer, действовали из России. Эти факты указывают на то, что подозреваемая группа действовала именно из РФ, - отметил старший вице-президент по вопросам сбора и анализа информации в компании CrowdStrike Адам Майерс.

Официально в МИД Германии или в правительстве страны инцидент еще не прокомментировали.

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Хакерская атака Россия Германия терроризм убийство Новости Мир
DW
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