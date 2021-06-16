Росіяни влаштували геноцид у Центральній Африці

Російські воєнні злочини не мають кордонів / Соцмережі

Розслідування CNN розкрило факти про черговий воєнний злочин, що його здійснили слуги Путіна. Цього разу - в Африці.

CNN зібрала свідчення очевидців, які розповіли жахливі речі.

Російські найманці разом з військовими армії Центральноафриканської республіки (ЦАР) вбили до 20 мирних жителів, які ховалися в мечеті в місті Бамбарі в лютому 2021 року.

Масове вбивство сталося, коли армія ЦАР і російські найманці відбили місто у повстанців. Місцеві жителі після початку атаки сховалися в мечеті, однак незабаром військові і найманці прийшли туди і, як розповіли CNN очевидці, відкрили безладний вогонь по присутніх.

Військова присутність російських окупантів у Африці

За даними деяких джерел телеканалу, в мечеті могли перебувати два члена повстанського угрупування «Селек», однак вони не були озброєні.

Один з чоловіків, що знаходилися в мечеті, розповів, що вийшов з неї разом з кількома іншими людьми, коли їм дозволили її покинути. Їх обшукали, але потім військові несподівано почали стріляти. На очах у чоловіка вбили чотирьох осіб, а сам він диивом зумів втекти. При цьому йому в ногу потрапила куля. Доступ до місцевої лікарні був перекритий військовими, і він не зміг відразу отримати медичну допомогу. Пізніше йому довелося ампутувати ногу нижче коліна.

Кілька інших очевидців розповіли CNN, що в той же день жителів Бамбарі обстріляли з російських вертольотів. Одна з мешканок міста повідомила, що в результаті атаки було вбито її 15-річний син, а її чоловік, який відправився на його пошуки, отримав поранення. Через чотири дні він помер в лікарні.

За інформацією CNN, всього в мечеті і поряд з нею могли бути вбиті від 12 до 20 осіб.

Телеканал розповів і про інші злочини, до яких могли бути причетні російські найманці. Це вбивство трьох мирних жителів на одному з блокпостів, спалення кількох будинків в селі поруч з містом Босангоа, а також вбивство старійшини одного з сіл, якого запідозрили в симпатіях до повстанців. CNN також пише, що у росіян є база неподалік від Бамбарі, де тортури є «звичайним явищем».

Все це вказує на те, що росіянии здійснюють спланований геноцид місцевого населення. Так само вони вчиняють в інших країнах - Лівії, Сирії, Україні. В нашій країні внаслідок російської агресії загинули понад 13 000 громадян України.