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Росіяни стала бездомною нацією

Вчера, 12:57
Росія посіла чільне місце - фото 1
Росія посіла чільне місце / Вася Ложкін

Держдеп США вніс росіян, які хочуть оформити візу, в категорію громадян "бездомних національностей".

Нову реальність визначив документ Держдепартаменту США, що містить інструкції для заявників на візу.

До "бездомних національностей" (Homeless Nationalities) американська влада відносить людей з тих країн, у яких у Штатів немає свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична обстановка, через яку дипломати США не можуть виконувати свої функції.

В американському переліку "бездомних", крім Росії, знаходяться Куба, Ерітрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Документ містить інструкцію для росіян – в разі запиту американської візи їм слід звернутися в посольство США у Варшаві (Польща).

Росіяни стала бездомною нацією - фото 209500

Навесні поточного року Росія віднесла США до списку "недружніх країн" і обмежила роботу американських консульств – їм заборонили наймати на роботу громадян РФ.

Після цього посольство США в Росії істотно скоротило кількість консульських співробітників і більше не могло виконувати свої функції. Росіян з їх запитами перенаправили в консульства США в інших країнах.

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УП
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