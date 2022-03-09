Росіяни розбомбили роддом у центрі Маріуполя

Росія не зупиняє геноцид українців

9 березня російські окупаційні війська вчинили черговий акт геноциду українуів - вони відкрили вогонь по лікарням Маріуполя.

Під час авіанальоту російської авіації були знищені пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія, ㅡ повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Наслідки бомбордування:

Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований.

"Російські окупанти завдали артудар по пологовому будинку №2 в Маріуполі. За словами очевидців, пологового будинку більше не існує, багато поранених і вбитих жінок. Росіяни, ви будете горіти в пеклі", - написав Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Після цього жахливого злочину росіян президент України терміново звернувся до всього світу.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - сказав Володимир Зеленський.