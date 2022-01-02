Росіяни блокують 5 із 7 пунктів пропуску на лінії розмежування на Донбасі

Окупанти блокують пункти пропуску на Донбасі / Громадське

Бойовики гібридної армії РФ вирішили зробити новорічні свята для мешканців окупованих територій нестерпними.

Росіяни наразі блокують п'ять із семи пунктів пропуску на лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Командувач операцією об'єднаних сил вирішив відкрити всі пункти пропуску на лінії розмежування щодня з 08:00 до 16:00. Проте окупанти продовжують блокувати рух на п'яти із семи КПВВ.

Щоденний пропуск людей здійснюється лише у Станиці Луганській, пишуть у МВС. При цьому протягом тижня інтенсивність руху там знизилася на 9%. За цей період на тимчасово окуповану територію пройшли 6553 особи, на підконтрольну Україні – 5512.

Навпроти пункту пропуску Новотроїцьке окупанти пропускають людей лише по понеділках та п'ятницях, зазначають у відомстві. У ці дні на окуповану територію потрапили 424 особи та 84 транспортні засоби, на підконтрольну Україні територію – 292 особи та 72 транспортні засоби.

Також через пункт пропуску Щастя проїхали три гуманітарні вантажівки від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Жителям тимчасово окупованих територій доставили будматеріали, медичні товари та комп'ютерну техніку загальною вагою понад 28 тонн.