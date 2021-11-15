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Росія зробила крок до визнання терористів Донбасу

Вчера, 18:18
Путін намагається легітимізувати терористів - фото 1
Путін намагається легітимізувати терористів / Кремлін.Ру

Президент держави-агресора Володимир Путін підписав указ про так звану "гуманітарну допомогу самопроголошеним республікам Донбасу" з формулюванням "до політичного врегулювання" ситуації. Де-факто, це крок до визнання терористів.

В указі йдеться про те, що гуманітарна допомога окремим районам Донецької та Луганської областей нібито потрібна для захисту "прав і свобод громадянина", а також "недопущення подальшого зниження рівня життя в умовах економічної блокади" та пандемії COVID-19.

Указ тирана передбачає визнання в Росії сертифікатів на товари та послуги, виданих в так званих "ДНР" та "ЛНР". Товари самопроголошених "республік" тепер будуть допускатися до державних закупівель РФ нарівні з російськими.

Також забираються квоти на переміщення товарів через так звані кордони з "ДНР" та "ЛНР".

Росія вже 8-й рік, де-факто, "годує" своїх проксі на Донбасі та забезпечує їх у воєнному та матеріальному плані. За ці роки окуповані території перетворилися на зону економічного, соціального та екологічного лиха.

Визнати офіційно незаконні утворення "ДНР" і "ЛНР" Росія не може з огляду на небезпеку нових санкцій, адже це є суверенна територія України, втім, насправді, саме Путін, а не маріонеткові режими на чолі с міцевими колаборантами, є реальними господарями цих нещасних територій.

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ДНР "ЛНР" Россия Владимир Путин терроризм оккупированные территории Новини Украина
Українська правда
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