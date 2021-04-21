Росія пригнала бойову авіацію на кордони з Україною та до Криму

Росія підвищує ставки

Росія продовжує ескалацію напруги та збирає справжню армію вторгнення на кордонах з Україною та в окупованому нею українському Криму.

Нові докази російської агресії, що готується, показали журналісти The Wall Street Journal.

Газета опублікувала супутникові знімки військового табору Росії в окупованому Криму. Він з’явився там після 15 березня з російською бойовою авіацією в окупованому Криму та військовою технікою у Воронезькій області, яку стягнули до кордонів України для можливого вторгнення. Концентрація сил — найбільша з 2015 року.

Знімки надала компанія Maxar Technologies, яка займається комерційною зйомкою. Вони були зроблені в період між 10 і 16 квітня 2021 року.

На полігоні Опук в Криму супутник 15 квітня зняв польовий госпіталь, бойові вертольоти, ймовірно Ка-52, і військову техніку.

14 квітня супутник зафіксував кримську авіабазу Кіровське — на ній базуються кілька десятків вертольотів.

На Ангарському полігоні в Криму 15 квітня супутник сфотографував десантну техніку — імовірно БМД-3.

На авіабазі Саки в Криму зафіксовані винищувачі Су-30 і Су-27СМ, а також бомбардувальники і штурмовики Су-34, Су-25 та Су-24.

У Воронезькій області на полігоні Погоново 10 квітня супутник зафіксував цілу мотострілкову бригаду. На знімку видно вантажівки, танки, БТРи і артилерію.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що біля кордонів України сконцентровано більше російських військ, ніж в 2014 році. Конкретну цифру він не назвав. Розвідка України очікувала скупчення на рівні 120 тисяч військовослужбовців РФ. Напередодні голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія розгорнула вже понад 150 тисяч військових.