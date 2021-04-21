Володимир Зеленський Принц Філіп Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Росія пригнала бойову авіацію на кордони з Україною та до Криму

10:44
Росія підвищує ставки - фото 1
Росія підвищує ставки

Росія продовжує ескалацію напруги та збирає справжню армію вторгнення на кордонах з Україною та в окупованому нею українському Криму.

Нові докази російської агресії, що готується, показали журналісти The Wall Street Journal.

Газета опублікувала супутникові знімки військового табору Росії в окупованому Криму. Він з’явився там після 15 березня з російською бойовою авіацією в окупованому Криму та військовою технікою у Воронезькій області, яку стягнули до кордонів України для можливого вторгнення. Концентрація сил — найбільша з 2015 року.

Знімки надала компанія Maxar Technologies, яка займається комерційною зйомкою. Вони були зроблені в період між 10 і 16 квітня 2021 року.

На полігоні Опук в Криму супутник 15 квітня зняв польовий госпіталь, бойові вертольоти, ймовірно Ка-52, і військову техніку.

Росія пригнала бойову авіацію на кордони з Україною та до Криму - фото 207748

14 квітня супутник зафіксував кримську авіабазу Кіровське — на ній базуються кілька десятків вертольотів.

Росія пригнала бойову авіацію на кордони з Україною та до Криму - фото 207749

На Ангарському полігоні в Криму 15 квітня супутник сфотографував десантну техніку — імовірно БМД-3.

На авіабазі Саки в Криму зафіксовані винищувачі Су-30 і Су-27СМ, а також бомбардувальники і штурмовики Су-34, Су-25 та Су-24.

У Воронезькій області на полігоні Погоново 10 квітня супутник зафіксував цілу мотострілкову бригаду. На знімку видно вантажівки, танки, БТРи і артилерію.

Росія пригнала бойову авіацію на кордони з Україною та до Криму - фото 207751

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що біля кордонів України сконцентровано більше російських військ, ніж в 2014 році. Конкретну цифру він не назвав. Розвідка України очікувала скупчення на рівні 120 тисяч військовослужбовців РФ. Напередодні голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Росія розгорнула вже понад 150 тисяч військових.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия Війна на Донбасі Крым оккупанты оружие авиация Новини Мир
Бабель
Другое на тему
Біографія Єлизавети Другої - фото 1
Королеві - 95: Біографія Єлизавети Другої
19:46
Президент України звернувся до співгромадян - фото 1
Україна не починає війну, але завжди стоїть до останнього: Президент звернувся до нації
09:50
Степанов вірить у краще - фото 1
Україна, можливо, пройшла третю хвилю коронавірусу
Вчера, 10:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50