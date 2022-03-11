Росія почала бомбити Білорусь

Росія атакувала Білорусь

11 березня, поки Лукашенко гостить в Москві у Путіна, російська авіація вдалася до провокації у білоруському небі.

Державна прикордонна служба України чітко зафіксувала, як російські літаки атакували білоруську територію на кордоні з Україною

Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіадуадари по території РБ.

Заліт 2 літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу «Дубровиця», що на Рівненщині.

Дивіться відео російської провокації:

Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!

Також є інформація про обстріл окупантами населених пунктів Бухлічі та Верхній Теребеж у Білорусі.

Зазначимо, що перед атакою Міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що російські окупанти планують обстріляти Білорусь з території України, щоб втягнути у війну