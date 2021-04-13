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Росія по-дурному пояснила, чому жене війська на кордон з Україною

18:13
Хтось вірить Шойгу? - фото 1
Хтось вірить Шойгу? / МО РФ

Росія заявила, що перекидає війська до кордону з Україною у «відповідь на погрози НАТО». Таку легенду цього вівторка, 13 квітня, озвучив міністр оборони держави-окупанта Сергій Шойгу.

Путінський міністр оборони традиційно для росіян у всьому звинуватив агресивний блок НАТО, який начбето сам накопичує війська на кордонах з РФ. На кого розрахована ця відверта тупість - не зрозуміло.

Шойгу заявив, що Росія в ході «контрольної перевірки» перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ВДВ.

Війська відправлені "в райони виконання навчально-бойових завдань". Шойгу стверджує, що це "відповідні заходи", прийняті у відповідь на нібито погрози з боку НАТО.

Міністр оборони РФ додав, що "на даний час дані об'єднання і з'єднання задіяні в навчаннях". «Контрольну перевірку» збройних сил, в ході якої війська перекинуті на навчання до західних кордонів РФ, планується завершити протягом двох тижнів.

Збройні сили Росії почали так звану «контрольну перевірку за зимовий період навчання» 6 квітня. Повідомлялося, що навчання пройдуть у всіх військових округах. Тоді в Міноборони РФ уточнили, що російські військові у квітні проведуть понад 4 тисячі навчань.

За оцінками української розвідки, Росія зібрала на кордонах з Україною понад 40 тисяч вояків, ще 40 тисяч зброєних окупантів перебуває в Криму. Найближчим часом угруповання ворогу може подвоїтись.

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Донбасс оккупанты Сергей Шойгу Новини Россия
Укрінформ
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