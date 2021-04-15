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Росія оголосила про закриття частини Чорного мора - Україна протестує

18:36
Окупанти хочуть "закрити" Чорне море - фото 1
Окупанти хочуть "закрити" Чорне море / Крим. Реалії

МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку із обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі.

Росія оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - наголошують у МЗС.

У МЗС вважають, що цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до конвенції, Росія не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.

"На тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суходолі Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і посилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, попри відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема України", - зауважили в МЗС.

Поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів з її боку відмовитись від продовження агресії проти України з використанням військових та гібридних методів.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із цими діями Російської Федерації та вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.

Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні", - наголосили в МЗС.

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МЗС
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