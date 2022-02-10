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Росія нахабно блокує українські порти під приводом навчань

09:25
Агресор готує нові "сюрпризи" - фото 1
Агресор готує нові "сюрпризи" / МО РФ

Росія майже на тиждень незаконно перекриє райони Чорного та Азовського морів під приводом ракетних та артилерійських навчань.

Про це в Facebook повідомив головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

"Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань. … Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було", - написав він, опублікувавши відповідну мапу.

Росія нахабно блокує українські порти під приводом навчань - фото 210344

Навчання триватимуть з 13 по 19 лютого. Як показано на мапі, Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України (12 миль, морський кордон), в Азовському - від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю.

Раніше в Чорному морі недалеко від Одеси зафіксували пересування російського розвідувального корабля "Іван Хурс".

Наприкінці січня Російська Федерація оголосила про завершення військових навчань в акваторії Чорного моря. Більш як 20 бойових кораблів різного класу Чорноморського флоту повернулися в пункти постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз.

Одночасно з перекриттям Чорного моря 13-19 лютого триватимуть спільні навчання Білорусі та РФ.

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Черное море Россия ВМФ Черноморский флот Крым Новини Украина
УНІАН
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