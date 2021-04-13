Росія нагнала на кордон з Україною 40 тисяч вояків, стільки же - в окупованому Криму

Путін не зупиняється / ТАСС

Росія стягнула 40 тисяч військовослужбовців до східного кордону України. Про це заявила прес-секретар українського президента Володимира Зеленського Юлія Мендель. Стільки же російських військових перебуває в Криму.

Зеленський направляв президенту Росії Володимиру Путіну запит про переговори, але відповідь на нього до цих пір не було отримано.

«Ми дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу», - заявила прес-секретар Президента.

Тим часом заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що в результаті нарощування Росією військ на кордоні з Україною їхня чисельність невдовзі має подвоїтися. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Машовець сказав про це на зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом, на якій ішлося про погіршення ситуації на сході України й поблизу її кордону та можливі шляхи стримування російської агресії.

Машовець наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.