Росія надіслала до Словаччини замість вакцини від COVID-19 невідомий шмурдяк

Росія вкотре збрехала / РБК

У Словаччині вибухнув гучний скандал навколо російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Виявилось, що росіяни надіслали до Словаччини невідому речовину.

Вакцина «Супутник V», яка прибула до Словаччини, відрізняється від зразків, результати випробувань яких були опубліковані в науковому журналі The Lancet. Про це 8 квітня повідомив фармацевтичний регулятор країни, Державний інститут по контролю ліків (SUKL).

У повідомленні підкреслюється, що для схвалення вакцини не вистачає додаткових даних про доклінічні та клінічні випробування. «Значна частина даних, приблизно 80%, не була надана навіть після повторних запитів», - відзначили в SUKL.

Отриманий з Росії препарат також відрізняється від того, який був наданий для дослідження в Європейське агентство лікарських засобів (EMA).

Словаччина могла стати другою країною ЄС, яка почала використовувати російський «Супутник». З лютого російською вакциною своїх жителів прищеплює Угорщина. На рівні Євросоюзу вакцина поки не схвалено - багато країн спільноти висловлювали свій інтерес до «Супутнику», однак заявляли, що готові почати закупівлі тільки після схвалення EMA. Процедура перевірки почалася 4 березня, точних термінів її завершення європейський регулятор офіційно не називав, проте передбачається, що це може статися в кінці травня.

Рішення про закупівлю «Супутника» призвело до відставки прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матович. Він був змушений покинути свій пост в кінці березня, разом з ним пішли члени його уряду. Матович домовився про закупівлі російської вакцини, не порадившись з партнерами.

Росія використовує «Супутник V» як засіб впливу на країні світу. Зокрема, накачував вакциною свого агента впливу Медведчука. З подачі останнього в Україні було розгорнуто цілу кампанію з просування російського препарату. Так само російські лобісти активно просували «Супутник V» в світі. При цьому в самій Росії темпи вакцинації на низькому рівні.