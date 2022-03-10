Російські загарбники скидають на Чернігів заборонені людством авіабомби

Росія порушила усі відомі закони - людські та божі / ДСЧС

На відео, яке опублікувала Державна служба надзвичайних ситуацій України, рятувальники розміновують у Чернігові бомбу, що не вибухнула, в якій можна розпізнати осколково-фугасно-запальну авіабомбу ОФЗАБ-500, прямо заборонену міжнародним правом.

Про це пишуть аналітики з Conflict Intelligence Team.

Команда CIT нагадує, що таку бомбу вже було помічено в Чернігові 5 березня після збиття російського Су-34.

Аналітики наголошують, що Стаття 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї «прямо забороняє використання запальних боєприпасів, які доставляються повітрям, по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення».

Застосування такого роду бомб є черговим доказом того, що Росія здійснює планомірний геноцид українського народу.