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Російські війська вбили в Україні 90 дітей

Вчера, 12:16
Російська агресія щодня вбиває маленьких українців - фото 1
Російська агресія щодня вбиває маленьких українців / ДСНС

Офіс генерального прокурора повідомив страшні цифри про жертви російської агресії з боку України.

90 дітей загинули і більш як 100 поранених внаслідок збройної агресії рф станом на ранок 14 березня.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей і ще двоє були поранені.

Пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів, у Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

Ці дані не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили рф ведуть активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

Також днями у Маріуполі померла одна із вагітних жінок, яка постраждала під час бомбардування 9 березня російським агресором пологового будинку. Її ненароджена дитина не вижила.

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геноцид Россия жертвы дети война Новини Украина
Укрінформ
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