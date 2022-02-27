Російські диверсанти у Києві розстріляли родину з дітьми

Окупанти вбили дівчинку та її батьків

У столиці України диверсійно-розвідувальна група росіян розстріляла родину з трьома дітьми, дорослі та одна дитина загинули.

Деталі жахливої трагедії повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook

"Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні зранку (26 лютого – ред.) на Теліги (Шевченківський район Києва - ред.) її та батьків розстріляла російська ДРГ".

Батьки та Поліна загинули. Ще одна дівчинка у реанімації КМКЛ № 17, а хлопчик – в Охматдиті.