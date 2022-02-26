Російська агресія проти України: Захід потроху прокидається

Захід допомагає Україні / ЗСУ

Просто зараз Україна веде активний наступ на дипломатичному фронті.

Рада Європи попри спроби окремих країн загальмувати рішення таки припинила право Російської Федерації бути представленою у двох ключових органах – у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ. Вперше в історії Росію позбавили голосу в Комітеті міністрів.

Мій колега і друг, глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив мене телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Повна солідарність Італії з Україною.

Одна дружня країна, назву якої поки не озвучую, ухвалила рішення надати Україні багато патронів, міни для мінометів та ракети для Градів, щоб зміцнити нашу оборону.

Колона боєприпасів з Польщі прибула до України.

І наостанок - мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом.

Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час.

Пост Дмитра Кулеби на фейсбуці: