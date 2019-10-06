Роман Труба преследовал активистов Евромайдана (ВИДЕО)

Труба активно топил за антимайдан, но потом перекрасился

Нынешний директор государственного бюро расследований Роман Труба, который является однокашником служившего режиму Януковича Андрея Богдана, активно пытался подавить желание местных администраций поддерживать Евромайдан.

Будучи прокурором Пустомытовского района, Роман Труба штамповал уголовные дела и пытался через суд добиться отмены заявлений горсоветов о поддержке Революции достоинства.

Об этом заявили журналисты-расследователи "5 канала" из проекта "Наблюдатель". По их данным, глава ГБР фактически сфабриковал уголовное производство против львовского евромайдановца и чиновника мэрии Андрея Шевцова.

Тогда, в 2014-м году, активист-госслужащий лично вмешался в ситуацию, разблокировав дорогу автобусам с митингующими, которую перекрывали "беркутовцы". Труба объявил Шевцову о подозрении в перекрытии трассы, а потом лично вел это дело.

Теперь же работник львовской мэрии отказывается комментировать преследование Трубой, ссылаясь на "политические мотивы". Видеозаписи интервью, на которых он рассказывает об инциденте, удалены из сети.

Кроме того, прокурор постоянно судился с Пустомытовским райсоветом и местными сельсоветами в попытках заставить депутатов объявить о том, что они не поддерживают антиправительственные акции. Пока Янык не сбежал, судьи без проблем поддерживали все иски Трубы. А вот после победы Евромайдана почуявший неладное обвинитель быстро отозвал все свои иски. Перед принятием закона о люстрации он и вовсе уволился.

Напомним, с момента своего возвращения в страну, сразу же после поражения Порошенко на выборах, Андрей Портнов начал катать заявы однокашнику своего протеже Андрея Богдана Роману Трубе.

В итоге ГБР "возбуждалось" по каждому пункту заявлений, а детективы начали расследовать аж 13 уголовных дел, где экс-президент значился свидетелем. Теперь же его могут перевести в статус подозреваемого.

Для привлечения нардепа к ответственности следователям нужно получить разрешение от Верховной Рады. Впрочем, ничего сложного здесь не будет, поскольку "Слуги народа" с радостью проголосуют за возможность посадить политического оппонента.