Владимир Зеленский Чернобыль от HBO Убийство Кирилла Тлявова Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Мусульмане заставили голодных русских драться за еду (ВИДЕО)

15:40
Русские подрались за еду на мусульманском празднике - фото 1
Русские подрались за еду на мусульманском празднике

В честь национального праздника, который шумно отмечают в православной России под конец рамадана, в Набережных Челнах провели настоящую бойню за кусочек риса.

С учетом того, что дрались преимущественно прихожане Гундяева, произошедшее можно назвать форменным унижением православных в России.

В Каменском десять малолетних девочек жестоко избили сверстниц

В сети появилась видеозапись драки, устроенной нищими русскими во время праздничных мероприятий по случаю Ураза-байрама.

В одном из парков для увеселения народа устроили раздачу бесплатных плова и попкорна. И, разумеется, пришедшие ради халявы сразу же устроили бойню за пару рисинок.

На кадрах записи давки видно, как пенсионерки и мужчины толкают друг друга, лишь бы пробиться к казанкам. Боясь того, что им не хватит еды, голодные русские были готовы топтать друг друга.

Смотрите видео бойни за рис во время празднования Ураза-байрама в Набережных Челнах онлайн:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Россия драка еда религия Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Убийцы Гандзюк избежали пожизненного - фото 1
Убийство Гандзюк: суд приговорил исполнителей к смешным срокам
17:00
Луценко считает, что дело по хищениям в Укроборонпроме движется хорошо - фото 1
Коррупция в "Укроборонпроме": ГПУ и САП взялись за руководство заводов
16:20
Грицак остается: нардепы приняли решение - фото 1
Грицак остается: нардепы приняли решение вопреки воле Зеленского
14:43
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...