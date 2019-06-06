Мусульмане заставили голодных русских драться за еду (ВИДЕО)

Русские подрались за еду на мусульманском празднике

В честь национального праздника, который шумно отмечают в православной России под конец рамадана, в Набережных Челнах провели настоящую бойню за кусочек риса.

С учетом того, что дрались преимущественно прихожане Гундяева, произошедшее можно назвать форменным унижением православных в России.

В сети появилась видеозапись драки, устроенной нищими русскими во время праздничных мероприятий по случаю Ураза-байрама.

В одном из парков для увеселения народа устроили раздачу бесплатных плова и попкорна. И, разумеется, пришедшие ради халявы сразу же устроили бойню за пару рисинок.

На кадрах записи давки видно, как пенсионерки и мужчины толкают друг друга, лишь бы пробиться к казанкам. Боясь того, что им не хватит еды, голодные русские были готовы топтать друг друга.

Смотрите видео бойни за рис во время празднования Ураза-байрама в Набережных Челнах онлайн: