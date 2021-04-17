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Родина Кастро більше не керуватиме Кубою

11:21
Кастро - все - фото 1
Кастро - все / Гетті Іміджес

Молодший брат Фіделя Кастро - Рауль - оголосив про відхід з поста глави комуністичної партії Куби. Епоха сім'ї Кастро в країні тривала 62 роки.

Під час виступу 8-му з'їзді місцевої компартії 89-річний Кастро заявив, що задоволений тим, що передає керівництво країною групі підготовлених керівників, серед яких глава ради міністрів Куби Мігель Діас Канель.

Державне телебачення Куби повідомляє, що старець підтвердив передачу влади новому керівництву.

Раніше про відхід 89-річного Кастро з поста глави Компартії повідомили західні ЗМІ.

Родина Кастро більше не керуватиме Кубою - фото 207719

Рауль Кастро разом з братом і Че Геварою

Рауль Кастро - молодший брат Фіделя Кастро, який керував Кубою з моменту революції 1959 року. Сам Рауль Кастро став керівником країни в 2006 році (формально - в 2008-му). Він займав вищий керівний пост до 2018 року, після чого на посаді глави державної ради його змінив Мігель Діас Канель.

Родина Кастро правила Кубою 62 роки.

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