Весна прийшла: РНБО запровадила санкції проти 557 кримінальних авторитетів

Плідно посиділи

У п'ятницю, 14 травня, відбулося чергове засідання РНБО. На ньому було ухвалено почати наступ на криміналітет.

Санкції проти 551 місцевого вора у законі, 111 іноземних кримінальних авторитетів, а також розгляд питання державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці, якими за часів попереднього Президента за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб.

Такі підсумки чергового засідання РНБО озвучив сам Президент Володимир Зеленський.

«Після ухвалення закону про «злодіїв у законі», стратегії боротьби з організованою злочинністю та 9-ти місяців роботи застосовано: персональні санкції проти 557 «злочинців у законі», відомих наразі у світі, більшість з них зараз знаходиться не в Україні, а кількість тих, хто перебуває в Україні на волі зменшилась вдвічі – з 34 до 17 осіб», – сказав Зеленський.

Йдеться про блокування активів, заборону в’їзду на територію України, відмову у наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, неможливість набуття ними громадянства та примусове видворення.

«Одним словом, тим, хто не в Україні, немає чого сюди приїжджати. Тим, хто в Україні, немає чого тут затримуватися», – підсумував Зеленський.

Також Президент не утримався і пожартував: "Вітаю всіх, весна прийшла". Цим Зеленський натякнув на свій передвиборчий слоган - "весна прийде - саджати будемо".