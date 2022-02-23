РНБО підтримала введення надзвичайного стану

Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій / ОПУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що РНБО підтримала введення надзвичайного стану, рішення за Верховною Радою.

Секретар РНБО сказав, що на засіданні проговорили питання введення надзвичайного стану в Україні. Зокрема, за його словами, відбулися жваві обговорення з цього питання.

У зв'язку з цим він сказав, що з боку РНБО "рішення було прийнято", але наступний крок - це ухвалення рішення Верховною Радою.

Данілов зазначив, що у різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть бути різними. Зокрема, у регіонах "залежно від того, наскільки будуть вважати доцільним проведення тих чи інших речей, які виписані згідно з нашим законодавством про правовий режим надзвичайного стану, обласні комісії, у які будуть входити представники всіх органів державної та місцевої влади, будуть приймати ті чи інші рішення".

"Що це може бути? Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження певного руху транспорту. Це може бути додатковий огляд. Це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб. Тобто, це питання, які є превентивними, для того, щоб в країні зберігався спокій, для того, щоб у нас працювала наша економіка та працювала наша країна", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що надзвичайний стан буде вводитися по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей, де діє урегульований законодавством, окремий правовий режим у зв'язку з проведенням операції Об'єднаних сил. "Там усе керівництво знаходиться під військовими, там обласна державна військово-цивільна адміністрація на території Донецької області і на території Луганської області. Там правові питання ці вже вирішені", - сказав Данілов.

Він додав, що надзвичайний стан вводитиметься на решті території України, але залежно від загроз, які виникатимуть, у бік посилення або послаблення обмежень. "Мова йде саме про прикордонні території, мова йде про ті території, де Україна має кордон з Російською Федерацією, з Білоруссю. Ви знаєте, що там відбуваються навчання, переміщення їхніх військових і техніки. Тому, щоб запобігти цим речам, ми прийняли рішення про введення надзвичайного стану", - заявив Данілов.

"Ми вам неодноразово казали, що головне завдання, яке перед собою ставить Російська Федерація, через внутрішню дестабілізацію досягти своєї мети, яку вони ставлять для себе. Тому, для запобігання цих речей, сьогодні було прийняте таке рішення. Ще раз наголошую, що залежно від тих чи інших територій будуть прийматися чи то посилені, чи то пом'якшені, скажімо так, чи інші заходи для забезпечення безпеки нашої країни", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на життя звичайних громадян надзвичайний стан майже ніяк не вплине.

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.