RIP, Черная Пантера: Умер актер Чедвик Боузман

Прощай, Черная Пантера / Marvel

Печальные новости пришли из США, где в ночь на субботу, 29 августа, не стало звездны Голливуда - актера Чедвика Боузмана.

Чедвику Боузману было всего 42 года. Факт смерти звезды подтвердил Twitter-аккаунт актера.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию.

«Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера"», - говорится в заявлении.

Чедвик Боузман (1977 - 2020)

По информации таблоида TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.

О болезни актера начали подозревать весной 2020 года, когда в апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым. Тогда журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера о состоянии его здоровья, однако не получили ответа.

Чедвик Боузман наиболее известен своей ролью первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере». Актеру досталась роль короля вымышленного и самодостаточного африканского государства Ваканда Т'Чаллы.

Следующий марвеловский фильм с его участием, «Чёрная Пантера 2», должен был выйти в 2022 году, однако теперь проект под угрозой.

В 2018 году Боузман получил титул «Актер года» по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме. Также актер известен ролью великого певца Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх».