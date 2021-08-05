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Ріанну визнали доларовою мільярдеркою

17:08
Богата та знаменита - фото 1
Богата та знаменита

Журнал Forbes включив співачку з Барбадосу Ріанну в список доларових мільярдерів. За даними видання, її статки на даний момент становлять 1,7 мільярда доларів.

Ріанні належить 50% частки в косметичному бренд Fenty Beauty, загальна вартість якого видання оцінює в 2,8 мільярда доларів.

Крім цього, Ріанна є власником 30% компанії з виробництва нижньої білизни Savage X Fenty.

Вся компанія коштує близько мільярда доларів, таким чином, частка Ріанни коштує близько 300 мільйонів.

Forbes зазначає, що Ріанна з 2016 року не випускала нових альбомів, тому зараз відрахування, які вона отримує як музикант, складають вкрай незначну частину її стану. Заробляє вона геть іншим.

Ріанна стала другою в списку найбагатших жінок шоу-бізнесу. Перше місце займає ведуча Опра Уїнфрі, чий статок Forbes оцінює в 2,7 мільярда доларів.

Можливо, незабаром до них долучиться Різ Візерспун, яка продала свою продюсерську компанію за 900 млн доларів і, що називається, вийшла у кеш.

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Рианна Шоубіз Звезды
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