РФ начала блокаду поставок газа от конкурентов в страны ЕС

Русские мешают туркменам выйти на конкурентный рынок

Российские террористы блокируют прокладки любых газопроводов, которые могут повлиять на их монополию на европейском рынке. Стремление Кремля подсадить Европу на газовую иглу становится все более очевидным, но при этом в ЕС на такое положение дел никто не реагирует.

Газ из Туркменистана представляет собой реальную угрозу для "Газпрома", поскольку может убить российскую монополию.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, подчеркнув, что Москва пытается всяческим путем отстоять возможность политически и экономически воздействовать на страны-члены ЕС.

По словам чиновника, Туркменистан вынужден продавать "голубое топливо" России из-за отсутствия газопровода. При этом строительство объекта террористы постоянно блокируют.

Так, Ашхабад добывает около 80 миллиардов кубометров газа в год, но большую часть этого отправляют на экспорт русские. Даже не смотря на то, что через 10 лет Туркменистан намерен удвоить добычу, Кремль собирается полноценно продолжать блокировку любых проектов, которые могут позволить им утратить первенство.

Как утверждает Коболев, желание проложить газопровод через шельф Каспийского моря туркмены изъявляли в 1996 году, сразу после встречи правительства с лидерами Штатов. Но Россия при этом постоянно блокировала любые возможности страны-поставщика к развитию. Даже не смотря на обещание Европы найти инвесторов для проекта.

- Россия считает, что Туркменистан обязан согласовывать строительство газопровода со всеми странами Каспийского бассейна, ссылаясь на другие конвенции и поднимая вопрос экологии. При этом русские сами же нарушают экосистему, прокладывая трубы в Балтийском море для строительства "Северного потока-2", - отметил Коболев.