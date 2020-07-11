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Резников назвал дату реинтеграции Донбасса

15:56
Резников назвал дату реинтеграции Донбасса - фото 1
Резников назвал дату реинтеграции Донбасса

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, когда Украина вернет оккупированную часть Донбасса.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика "Главком".

“Безопасная реинтеграция (Донбасса - прим. ред.) займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", - заявил Алексей Резников.

Как уточнил политик, безопасная реинтеграция региона является для него личной "красной линией".

“Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей”, - подчеркнул министр.

Отметим, что…

Россия по прежнему продолжает отрицает свое присутствие на Донбассе и продолжает настаивать на признании "ЛДНР" Украиной. Однако для ОПУ такой шаг равен самоубийству, поэтому маловероятно, что Киев пойдет на этот шаг.

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Алексей Резников ДНР "ЛНР" Донбасс Новости Украина
Главком
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