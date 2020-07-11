Резников назвал дату реинтеграции Донбасса

Резников назвал дату реинтеграции Донбасса

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, когда Украина вернет оккупированную часть Донбасса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика "Главком".

“Безопасная реинтеграция (Донбасса - прим. ред.) займет минимум лет 25. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", - заявил Алексей Резников.

Как уточнил политик, безопасная реинтеграция региона является для него личной "красной линией".

“Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей”, - подчеркнул министр.

Отметим, что…

Россия по прежнему продолжает отрицает свое присутствие на Донбассе и продолжает настаивать на признании "ЛДНР" Украиной. Однако для ОПУ такой шаг равен самоубийству, поэтому маловероятно, что Киев пойдет на этот шаг.