Международные партнеры Украины резко осудили решение суда о национализации ПриватБанка

21:00 18 апреля,

Партнеры Украины считают, что ПриватБанк нельзя возвращать Коломойскому

В посольстве США, Канады и ЕБРР уже отреагировали на решение Окружного админсуда Киева признать переход ПриватБанка из частной собственности в государственную незаконным. Само собой, партнеры недовольны возможным реваншем бывших владельцев, которые годами крали деньги банка.

В четверг, 18 апреля, в Национальном банке Украины заявили о том, что партнеры нашей страны не принимают решение суда, которое нацелено на возврат бывшим хозяинам спасенного от неплатежеспособности крупнейшего финансового учреждения.

Об этом сегодня заявила первая замглавы нацбанка Екатерина Рожкова, которая отметила, что в ближайшее время на идиотское решение суда отреагируют в МВФ и Всемирном банком:

- Международное сообщество сегодня уже высказалась по поводу этого решения. Наши партнеры международные и ЕБРР. Фактически они не принимают этого решения и не понимают аргументацию суда относительно его принятия. Надо сказать, что этот иск не новый, он существует с лета 2017 года. И важность этого дела, этого иска абсолютно осознавалась всей международным сообществом и нами. Более того, заседание переносилось несколько раз, были дебаты, суд откладывал дату принятия решения. Поэтому понятно, что мы все надеялись на то, что аргументы, которые подготовлены НБУ, Министерством финансов будут восприняты судом, но мы готовили и определенную свою позицию и в случае негативного сценария.

Кроме того, в НБУ утверждают, что возвращение ПриватБанка его прежним владельцам - Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову - невозможно, поскольку это может привести к хаосу.

Решение же суда в регуляторе называют подрывающим финансовую стабильность.

Стоит отметить, что национализацией "Приватбанка" занимался министр финансов Александр Данилюк, который позже стал советником Зеленского (!). Вот такой вот сюрреализм, дамы и господа! "Занавес".

Напомним, во вторник, 9 апреля, Хозяйственный суд Киева начал рассматривать иск Игоря Коломойского против государства.

Как известно, недавно в интервью одному из изданий олигарх заявил, что ему не нужен "ПриватБанк" как таковой, а он хочет лишь получить два миллиарда долларов, которые якобы вложил в него. Впрочем, потом он внес дополнения к иску и начал требовать не только возврата акций, но и финансовую компенсацию.