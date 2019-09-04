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Ректору университета, который закончил Ющенко, подбросили бомбу, ему оторвало руку (ФОТО)

13:20
Ректору ТНЭУ Андрею Крысоватому оторвало руку - фото 1
Ректору ТНЭУ Андрею Крысоватому оторвало руку

Утром в среду, 4 сентября, в одном из дворов частных домов села Петриков Тернопольской области прогремел мощный взрыв. Как оказалось, подбросили самодельное устройство преступники через забор ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Как утверждают свидетели случившегося, двое злоумышленников перебросили пакет с неизвестным содержимым прямо через забор дома ректора.

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Крысоватый пошел поднимать "посылку", хотя жена почему-то просила его этого не делать, говоря о том, что там может быть взрывчатка.

Ректору университета, который закончил Ющенко, подбросили бомбу, ему оторвало руку (ФОТО) - фото 187088

Как только мужчина поднял пакет, он сдетонировал, отовав кисть руки.

- Говорят, что ректор увидел пакет у ворот и шел к нему. Оксана, жена его, сказала: "Андрей, не трогай. Так может быть взрывчатка". А он, на свою беду, взял. Похоже, что это - пластиковая бомба. Далее я увидел, что мужчина лежит на дороге. Оксана вся в крови. Не знаю, как ее глаза. Андрей лежал, кисть руки была оторвана. Он говорил: "Соседи, помогите". "Скорая" ехала очень долго. Здесь дома очень сложно пронумерованы, - рассказал один из соседей пострадавших.

Ректору университета, который закончил Ющенко, подбросили бомбу, ему оторвало руку (ФОТО) - фото 187086

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали ректора и его супругу в тяжелом состоянии. В данный момент во дворе Крысоватого работают сотрудники полиции, которые будут расследовать уголовное дело. С квалификацией преступления копы еще не определились.

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Тернопольская область взрыв уголовное дело полиция Новости Украина
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