Регионалы из Одессы выкинули Александра Ройтбурда из художественного музея

Депутаты зарешали увольнение Ройтбурда

Самый дорогой современный художник Украины, превративший Одесский музей в культурную Мекку менее чем за год, заставил сплотиться всех перекрасившихся и нет рыгов в единую команду. В среду, 4 сентября, представители БПП, "Оппозиционной платформы - За Жизнь" и других политсил сумели достичь желаемого.

Сегодня Одесский облсовет решил досрочно разорвать контракт с художником, при котором региональный художественный музей буквально расцвел.

Ройтбурд выиграл конкурс на пост руководителя ОМХ, но даже назначать его рыги не хотели. Мотивировали это тем, что художник якобы рисует постыдные картины. Впрочем, наличие половых органов на холстах Ройтбурда не делает его не шарящим в искусстве человеком, а картины деятеля экспонируются по всему миру.

Менее чем за год работы Ройтбурд объединил 50 человек в составе клуба меценатов "Клуб Маразли", вступление в который стоило 30 тысяч гривен, расширил экспозиции музея на 49 экспонатов, а также превратил помещение ОМХ в площадку для множества культурных мероприятий.

Уволить Ройтбурда пытались постоянно. Вопрос расторжения договора с ним рыги выставляли на каждое заседание облсовета номером один. Впрочем, для этого то не хватало голосов, то депутаты и вовсе не могли дойти до рассмотрения всевозможных проектов о разрыве контракта.

Сегодня за увольнение Ройтбурда проголосовал 51 депутат, против - трое, еще двое воздержались и 28 не голосовали вообще.