Развязка истории: экс-президент Кыргызстана сдался властям, протестующих жестко разогнали

Акцию протеста в Бишкеке жестко разогнали

Вечером в четверг, 8 августа, события в Бишкеке и Чуйском районе продолжили развиваться. Сооронбай Жээнбеков, судя по всему, решил во что бы то ни стало посадить своего предшественника, который еще полгода назад был в его команде.

Вчера вечером силовики снова пошли на штурм резиденции лишенного неприкосновенности бывшего президента. Сторонники Атамбаева сопротивлялись.

В ходе заварушек снова пострадали десятки людей, но экс-главу государства фанаты не спасли: его захватили и отвезли в Бишкек, где отправили под стражу.

Уже после ареста Алмазбека Атамбаева сторонники экс-президента вышли на акцию протеста в центре Бишкека, но при этом нынешние власти решили действовать жестко и безапелляционно. Около тысячи митингующих с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат разнесли 300 спецназовцев. Действовали они с формулировкой "для предотвращения хулиганства и мародерства".

Всего же за два дня замесов в Кыргызстане пострадали 98 человек. Один сотрудник спецназа погиб от полученных травм.

Напомним, началось все с попытки расправы над единственным президентом Кыргызстана, который добровольно передал власть после выборов победителю выборов. Сооронбай Жээнебеков с помощью депутатов парламента снял Атамбаева неприкосновенность. После этого экс-президента обвинили в ряде преступлений, которые тянут на пожизненное, но все вызовы на допросы бывший лидер Кыргызстана игнорировал, опасаясь, что его задержат.

В то же время сопротивление спецназовцам явно тянут на реальные нарушения закона, хотя сам Атамбаев во время штурма дома не был, а просто эвакуировался куда подальше.