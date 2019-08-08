Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие"

Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие"

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев после длительного сопротивления сдался властям. Об этом сообщают СМИ.

Как все было?

7 августа киргизский спецназ начал штурм резиденции (Кой-Таш – прим. ред) бывшего главы государства. Тот оказал вооруженное сопротивление. Спустя некоторое время его все же схватили, но ненадолго: агрессивные сторонники Атамбаева освободили политика и пленили самих спецназовцев. Позже захваченные силовики были отпущены.

8 августа опальный чиновник все же решил сдаться властям. В результате конфликта, как минимум один человек погиб и около 50 получили многочисленные травмы.

Все обстоятельства августовского штурма расследует специальная комиссия, созданная парламентом страны.

"В принятом депутатами Постановлении Правительству Киргизии поручается рассмотреть вопрос создания Государственной комиссии по изучению ситуации с включением в состав комиссии общественных, политических деятелей, депутатов парламента и представителей соответствующих государственных органов", - говорится в официальном сообщении.

Для справки

Алмазбек Атамбаев (род.1956 г.) - политический деятель Кыргызстана. В 1995-2000 был депутатом местного парламента, 2005-2006 гг. – министр торговли и промышленности. В 2007. г некоторое время занимал кресло премьера, но продержался в нем лишь несколько месяцев.

Алмазбек Атамбаев

В 2010 г на некоторое время ненадолго возглавил правительство. Уже через год он стал президентом страны. На своей должности он пробыл 6 скандальных лет.

После истечение президентских полномочий, им заинтересовалось следствие. Политика обвиняют по нескольким пунктам: в коррупции, злоупотреблении властью и незаконном обогащении.

Летом 2019 г. Атамбаев был лишен неприкосновенности и официального статуса экс-президента, что и послужило поводом для штурма его резиденции.