Разумков развеял очередную предвыборную иллюзию Зеленского

Разумков признался, что Зеленский не может остановить войну по щелчку пальцев

Политтехнолог Дмитрий Разумков, во многом благодаря которому Владимир Зеленский стал президентом Украины, в четверг, 3 июля, де-факто, признал, что перед выборами Зе откровенно врал людям.

Во время круглого стола "Новая политика на Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность" глава "Слуги народа", в которую затесались многие сепары и регионалы, объявил, что закончить войну на Востоке Украины быстро попросту невозможно.

С учетом того, что Зеленский и представители его команды всячески намекали на то, что после избрания лидера "95 квартала" президентов война закончится едва ли не за считанные дни, подобные признания звучат несколько дико.

Впрочем, в штабе Зе команды уже после победы на выборах в открытую признались, что использовали политтехнологии, одновременно обещаяя всем и все.

- Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы не будем заниматься. Говорить, что проблема может быть решена завтра, - это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, это трудный процесс. Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования, - заявил Разумков.

Напомним, недавно с подачи Зеленского украинские войска в одностороннем порядке отошли с позиций у Станицы Луганской. Такое решение было принято исключительно ради строительства полноценного моста, который даст возможность ездись из "ЛНР" на подконтрольные Киеву территории на машинах.

Возвести объект намеревались ещё при президенте Порошенко, но только после отвода войск со стороны РФ, поскольку боевики в любой момент могли обстреливать и мирных жителей, и подрядчиков, и украинских военных. Зеленский же не дожидался каких-либо гарантий безопасности, а отдал приказ покидать годами заготовленные позиции при наличии официально подтверждённых ОБСЕ десятков единиц тяжелой техники и гаубиц террористов непосредственно в районе отвода сил.

С военной же точки зрения путинские оккупанты получили теперь не только возможность пешком перебросить через пешеходный мост пару рот и захватить часть Станицы, но и контролировать украинский берег Северского Донца за счёт тактического преимущества: им принадлежат высоты.