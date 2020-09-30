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Разгром ГБР музея Гончара: НАБУ открыло дело

19:37
Разгром ГБР музея Гончара: НАБУ открыло дело - фото 1
Разгром ГБР музея Гончара: НАБУ открыло дело

НАБУ открыло уголовное производство по факту действий ГБР в столичном музее Ивана Гончара.

Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань в Facebook.

Разгром ГБР музея Гончара: НАБУ открыло дело - фото 206131

"Мы заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска. Факт обыска и незаконности его осуществления установлена Киевским апелляционным судом", - говорится в сообщении.

Разгром ГБР музея Гончара: НАБУ открыло дело - фото 206132

Что было ранее?

22 мая посредством видеообращения ГБР вызвало на допрос Петра Порошенко по делу о контрабанде картин. Как и ожидалось, 26 мая (дата назначенного допроса – прим. ред.) пятый президент не явился на беседу со следователями. Кроме того, желая подчеркнуть свою невиновность, Порошенко пошел еще дальше и устроил выставку вышеупомянутых картин в столичном музее Ивана Гончара. В бюро шутки не поняли и предприняли радикальные действия, пойдя на штурм культурного заведения.

Во время "спецоперации" силовики растолкали присутствующую публику и выломали двери музея. В ответ директор учреждения Петр Гончар пожаловался в полицию.

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