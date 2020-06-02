Разглашение гостайны: СБУ поймала замглавы арсенала в Ивано-Франковске

Замкомандира в/ч в Ивано-Франковске пустил на режимный объект "залетных" людей

Во вторник, 2 июня, в Ивано-Франковской области был задержан заместитель командира арсенала оружия, по вине которого вполне могла произойти трагедия, аналогичная взрывам в Балаклее, Калиновке и Сватово.

Как утверждают в Службе безопасности, офицер был ответственным за оборудование охранного периметра арсенала с боеприпасами, но подошел к выполнению своих обязанностей с преступной халатностью.

Согласно посту, размещенному на странице СБУ в Facebook, контрразведчики разоблачили злоумышленника, который нанял подрядчиков, не имеющих допуска к государственной тайне.

"Представители четырех коммерческих структур занимались обустройством системы противопожарного оповещения и установлением камер видеонаблюдения на территории военного арсенала, - отметили в ведомстве. - Также следователи СБУ установили, что проектанты разработали и хранили соответствующую документацию без обеспечения режима секретности".

В итоге в ходе обысков у военнослужащего нашли доказывающие его вину документы. Офицеру ВСУ сообщили о подозрении в разглашении государственной тайны.

Если его вину докажут в суде, а дело не развалится на этапе расследования, заместителю командира воинской части грозит от двух до пяти лет тюрьмы.