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Ради увольнения: ГБР шантажирует госсекретаря минздрава уголовным делом

Вчера, 23:00
Уляна Супрун заявляет о давлении на работников минздрава со стороны новой власти - фото 1
Уляна Супрун заявляет о давлении на работников минздрава со стороны новой власти

Артема Янчука, назначенного государственным секретарем министерства здравоохранения во времена Уляны Супрун, хотят уволить именно из-за того, что он считается человеком экс-исполняющей обязанности главы ведомства.

В интервью изданию "Левый берег" Уляна Супрун заявила о том, что детективы бюро расследований пообещали Янчуку закрыть уголовное дело если он согласится уволиться.

ОПЗЖ и Батькивщина отменят медреформу - Супрун

По словам бывшей и.о. министра, ГБР зарегистрировало производство против госсекретаря якобы из-за появления проблем с регистрацией у компании, которая выиграла тендер через ProZorro.

- Предприятие выиграло тендер, сделало свою работу и ушло. То, что произошло с ним потом - не наша ответственность, - подчеркнула Супрун. - Теперь же Артема Янчука преследуют. Его вызывали на допросы, проводили обыски. В ходе них был разговор о том, что в случае написания заявления об увольнении дальнейших преследований не будет. Заказчики дела думают, что он "человек Супрун". И боятся, что все, кто остался в министерстве, это "люди Супрун". Они не понимают, что это профессиональные чиновники, которые прошли конкурс, и делают свою работу в интересах украинского народа.

Кроме того, экс-и.о. министра напомнила, что ратующий за ее увольнение Михаил Радуцкий инициировал аудит минздрава именно за период управления ведомством Супрун - с 29 июля 2016-го по 29 августа 2019-го. В других министерствах никаких проверок члены команды Зе проводить не собираются.

Напомним, глава МОЗ Зоряна Скалецкая пообещала продолжить старый курс, проложенный пани Уляной.

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Новости Украина
Левый берег
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