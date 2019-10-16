Ради рейтинга: Зеленский решил запретить проверки ФОПов
После озвученных Зе командой намерений прижать бизнес, когда стало понятно, что Майдан предпринимателей близок, президент решил спасать свой падающий рейтинг.
Сделать это и избежать гнева физлиц-предпринимателей гарант намерен путём недополучения миллионов в бюджет, отменив проверки ФОПов на два года.
На сайте президента появилось объявление о личной инициативе Зеленского, которая значительно упростит уклонение крупнейших фирм от уплаты налогов.
"Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса. Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.
Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив при этом в духе "Слуг народа" рассказала о том, что инициатива Зеленского "связана со стремлением защитить бизнес", хотя всем понятно, что глава государства просто спасается от гнева предпринимателей, которых хотели раскулачивать путём введения обязательных электронных чеков и диких штрафов за из отсутствие.
Чиновница утверждает, что чеки якобы собираются ввести лишь с 2021 года, а все остальное - "манипуляции". Правда, ранее нардепы и представители Зе команды об этом совсем уж не говорили. Зато активно внедряли инициативу штрафовать за невыдачу чека уже с января 2019-го.