Ради рейтинга: Зеленский решил запретить проверки ФОПов

Поддержка Зеленского среди бизнеса резко вырастет

После озвученных Зе командой намерений прижать бизнес, когда стало понятно, что Майдан предпринимателей близок, президент решил спасать свой падающий рейтинг.

Сделать это и избежать гнева физлиц-предпринимателей гарант намерен путём недополучения миллионов в бюджет, отменив проверки ФОПов на два года.

На сайте президента появилось объявление о личной инициативе Зеленского, которая значительно упростит уклонение крупнейших фирм от уплаты налогов.

"Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса. Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив при этом в духе "Слуг народа" рассказала о том, что инициатива Зеленского "связана со стремлением защитить бизнес", хотя всем понятно, что глава государства просто спасается от гнева предпринимателей, которых хотели раскулачивать путём введения обязательных электронных чеков и диких штрафов за из отсутствие.

Чиновница утверждает, что чеки якобы собираются ввести лишь с 2021 года, а все остальное - "манипуляции". Правда, ранее нардепы и представители Зе команды об этом совсем уж не говорили. Зато активно внедряли инициативу штрафовать за невыдачу чека уже с января 2019-го.