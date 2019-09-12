Рада впервые провалила закон: отказалась отменить действие советских законов в Украине

"Слуги народа" впервые проголосовали вразнобой

Монокоалиция Зеленского впервые с начала работы парламента девятого созыва дала сбой во время вечернего заседания ВР в четверг, 12 сентября. Нардепы не сумели проголосовать за инициированный "Слугами народа" законопроект.

Касался документ отмены действия в Украине законов и актов советского периода.

По неизвестным причинам Арахамия и его "Большой брат" не сумели проконтролировать нажимание кнопки всеми представителями партии. Впрочем, вполне может быть, что рассинхрон был спланирован для того, чтобы показать, что партию реально никто не контролирует, а решение о голосовании по всем законам принимают непосредственно депутаты.

Так или иначе, только лишь 210 из 251 адепта Зе команды высказались "за" принятие законопроекта.

Кроме "Слуг народа" поддержали зарегистрированную в Раде под номером 1075 инициативу лишь четверо внефракционных парламентариев.

Согласно описанию закона, депутаты хотели отменить все советское законодательство, но только лишь за исключением Декларации о государственном суверенитете Украины, Акте провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, а также автов, которые касаются административно-территориального устройства и государственной границы Украины.

До 30 сентября следующего года в случае принятия закона должны были действовать Жилищный кодекс УССР и Кодекс об административных правонарушениях. Взамен существующих нардепам пришлось бы разработать собственные нормативно-правовые акты.