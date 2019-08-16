На первое заседание Рады позвали пособников Путина

Рада позвала делегацию ПАСЕ на свое первое заседание

Словно в насмешку над всеми речами о сохранении государственности Украины представители "Слуги народа" решили пригласить на стартовое заседание ВР девятого созыва представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая помогает русским снять санкции.

К такому решению большинством голосов пришли члены депутатской группы по подготовке первого заседания парламента. Будут ли в составе приглашенных граждане России, неизвестно.

Помимо делегатов ПАСЕ в Раду позвали также членов Европарламента, ассамблеи ОБСЕ, Организации Черноморского экономического сотрудничества, НАТО, ГУАМ и других институтов.

С учётом того, что в ПАСЕ за несколько миллионов долларов согласились вернуть русским право голоса без каких-либо санкций за убийство десятков тысяч украинцев, решение позвать членов этого органа выглядит диким. Особенно на фоне разговоров о необходимости выхода Украины из участия в заседаниях ассамблеи до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ из оккупированного Крыма.

В июле, когда зрада в ПАСЕ раскрылась окончательно, предвыборная делегация Ассамблеи перестала работать в Украине, поскольку парламент восьмого созыва отозвал приглашение для работы на выборах в ВР.