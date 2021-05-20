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Рада призначила нового міністра економіки

13:47
Олексій Любченко - новий міністр економіки - фото 1
Олексій Любченко - новий міністр економіки / Скриншот

Верховна Рада 20 травня призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати на засіданні парламенту в четвер.

Рада призначила нового міністра економіки - фото 207994

Олексій Любченко - голова Державної податкової служби з 29 квітня 2020 року. У 2009-2011 роках він вже працював у податковій на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації, був членом команди податківців Януковича, але під люстрацію не потрапив.

Також працював у податковій адміністрації в Кіровоградській області, потім очолював податкову адміністрацію Черкаської області. В різні роки обіймав посади заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації, помічника нардепа Віктора Тимошенка, радника голови Державної фіскальної служби, першого віцепрезидента ПАО «Украгрохімхолдинг».

Любченко замінив на уряді свого попередника Ігоря Петрашка. Його було звільнено за власним бажанням минулого вівторка.

Раніше у четвер Рада призначила голів МОЗ і Мінтрансу. Ними стали Віктор Ляшко і Олександр Кубраков.

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Алексей Любченко Министерство экономического развития Кабмин Верховна Рада Новини Украина
Укрінформ
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