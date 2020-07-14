Рада экстренно приняла закон об усилении ответственности за пьяное вождение

После откровенного зашквара президента, который отменил уголовку для неадекватных водителей, позволяющих себе садиться за руль в нетрезвом виде, а также после жуткого смертельного ДТП, устроенного Антоном Желепой, нардепы по-быстрому решили принять новый законопроект.

Во вторник, 14 июля, 282 народных депутата экстренно приняли закон, усугубляющий наказание для вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Поддержал их в этом президент Зеленский, который сам же отменил действие вступившего в силу с 1 июля закона о привлечении пьяных водил к уголовке.

Тем не менее, сегодня парламентарии решили принять документ, предполагающий только лишь штрафы. Так, если копы поймают водителя, заставят его подуть в драгер и пройти медицинское освидетельствование, ему придется оплатить 10 тысяч 200 гривен и потерять права на год.

Кроме того, в законопроекте прописаны наказания за отсутствие пристегнутого ремня безопасности - 510 гривен, а также всего лишь 3500 гривен за превышение максимально допустимой скорости больше, чем на 50 километров в час. При этом соизмеримость опасности, создаваемой разогнавшимся на 100+ км/час водителем и цены кары совершенно несоизмеримо.

Более того, в новом законе предусматриваются штрафы в 510 гривен за телефонный разговор за рулем, 255 гривен - за езду по тротуару, а также 3400 гривен за покидание места ДТП.

В общем же, государство продолжает крайне лояльно относиться к нарушителям правил дорожного движения, что стимулирует людей их не придерживаться. Особенно это касается тех, кто системно игнорирует требования ПДД, а также способен оплатить пачку штрафов и дальше продолжить создавать аварийные ситуации на дороге.