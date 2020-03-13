Почему пятница 13 плохой день: История, приметы и суеверия

Пятница 13: что страшного в этом дне

На календаре - 13 марта 2020, она же - пятница 13.. Это мистическая дата, которой боятся многие в наш век, но никто не может сказать, когда точно пятницу связали с 13 числом и назвали несчастливой. Откуда взялась пятница 13, и что делать в этот день - читай на Без Табу.

Пятница 13 последнее время занимает почетное место среди мистических дат, но не многие знают почему, и что на самом деле значит эта дата, кроме того, что каждый год выпадает очень редко.

В 2020 году "пятница-тринадцатое" пришлась на март, когда наша планета охвачена пандемией коронавируса и впервые за долгое время может считаться действительно плохим днем (и это мы еще не говорили про курс доллара). Впрочем, вряд ли это как-то связано с мистической датой.

Принято считать, что в этот день следует быть особо осторожным, так как человека подстерегают неудачи и неприятности. Особо суеверные люди даже из дома не выходят — психиатры ставят диагноз "параскавидекатриафобия" (боязнь пятницы, 13). Д\У психологов данная фобия рассматривается как частный случай трискаидекафобии (боязнь числа 13).

Но дело в том, что число 13 считали несчастливым еще со времен Римской империи, а вот к пятнице его привязали только в ХХ веке! Нет в истории упоминаний о несчастливой пятнице 13 ранее конца ХIХ века.

Пятница считалась тяжелым днем, возможно неблагоприятным, у некоторых европейских стран, но смешались эти веры в пятницу 13 в США благодаря совмещении культур.

История пятницы 13

Что страшного в пятнице 13?

Тем не менее, к пятнице 13 уже подтянули большинство легенд и мифов - вплоть до того, что в этот день Адам и Ева откусили запретный плод в Раю.

Даже тот факт, что ведьмы собирались на шабаш на полнолуние, забылось - теперь это стала пятница 13. Хотя негативное значение пятницы больше всего распространялось среди англичан.

По самым старым поверьям, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.

В конце XVIII века суеверие о пятнице якобы настолько сильно укрепилось в сознании британцев, что власти решили доказать абсурдность этой приметы. Для этого был построен корабль под названием "Пятница", строительство которого началось в якобы в пятницу 13-го. На воду он был спущен тоже в пятницу 13-го, и на глазах у широкой публики опять же в пятницу 13-го судно вышло в открытое море. С тех пор якобы "Пятницу" больше никто не видел: корабль вместе с экипажем пропал без вести. Однако это остается легендой, которая эволюционирует согласно менталитету времен.

Возможно, также проблема в том, что с пятницей 13-го также связано одно из самых громких кораблекрушений XX века - 13 декабря 1907 года один из самых крупных на то время кораблей – семимачтовая шхуна "Томас Лаурсон" – потерпела крушение на подводных рифах.

Это действительно могло связать тяжелый день пятницу и число 13.

А вот испанские и португальские моряки пятницу 13-е, наоборот, считают благоприятным днем для отплытия. Это объясняется тем, что Христофор Колумб именно в пятницу начал свое плавание к берегам Америки.

Суеверия и приметы пятницы 13

Суеверия в профессинальной сфере:

Этой даты боятся многие хирурги. На этот день некоторые врачи не назначают операций, а уже назначенные операции переносят на любой другой день. Доктора убеждены в том, что риск неудачи операции, проведенной в пятницу13-го, возрастает вдвое. Например, британские хирурги отменяют 50% операций, назначенных на пятницу, 13-е.

Многие серьезные люди до сих пор боятся пятницу 13

Также многие компьютерные пользователи считают "черную пятницу" самым опасным днем с точки зрения вирусных атак. На заре компьютерной эпохи многие создатели вирусных программ устанавливали механизм срабатывания вредоносных свойств вируса именно на этот день.

В пятницу 13-е не рекомендуется заключались сделки и справлять свадьбы. Считается, что лучше в этот день вообще не выходить лишний раз из дома.

Чтобы избежать страшных последствий пятницы 13-ого числа, согласно народным поверьям, нужно просто посетить в этот день церковь.

Приметы

Одна из примет этой мистической даты гласит, что нельзя в этот день постригать ногти и волосы. Это связано с тем, что так можно укоротить свою жизнь и навредить здоровью. Для посещения салона красоты лучше выбрать другой день, чтобы вместе с волосами не лишиться жизненной силы и энергии.

Еще одной дурной приметой в пятницу-13 считается любая поездка. Отправившись в путь в пятницу-13 в апреле 2020 года, вы рискуете навлечь на себя беду. Ведь то, что в такой день возрастает число дорожно-транспортных происшествий нельзя назвать простым суеверием.

Джейсон Вурхис каждую пятницу 13 приходит за непослушными подростками, в 2020 его обязанности исполняет коронавирус COVID-19

Помянув в пятницу-13 в апреле 2020 года черта, вы навлечете на себя неудачу. Ведь считается, что мысли и слова в этот день обладают невероятно мощной энергетикой и способны мгновенно реализовываться. Не стоит проверять, является ли это простым суеверием, чтобы не лишиться удачи.

Согласно другой примете, не нужно в пятницу-13 в апреле 2020 года давать денег в долг. Вместе с деньгами вы можете отдать другому человеку свое здоровье и финансовое благополучие.

В "черную пятницу" не рекомендуется заключать сделки и играть свадьбы.

Пятница 13 фильм

Современное и подрастающее поколения знают про пятницу 13 благодаря одноименному фильму, в котором маньяк Джейсон Вурхис в этот день восстает из мертвых и убивает подростков, а также из фильма о студентах, которые в этот день решили найти ведьму в хижине в лесу, и якобы пропали без вести.