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Пьяный киевлянин разнес девять машин, подрался с копами и разгромил магазин (ФОТО)

12:00
Пьяный житель Борщаговки устроил масштабный дебош - фото 1
Пьяный житель Борщаговки устроил масштабный дебош

Вечер пятницы, 8 ноября, на Борщаговке в Киеве удался на славу. Вусмерть пьяный и, как поговаривают свидетели, еще и обдолбанный житель столицы поднял переполох на половину жилмассива.

Конечная остановка дебошира случилась на улице Королева, где злоумышленник на полном ходу влетел в семь машин. Но этому предшествовали весьма эпичные события.

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Нетрезвый мужчина, ввалившись в местный магазин после 23:00, начал требовать себе выпивки, из-за чего поругался с продавщицей. В приступе агрессии он разбил витрину торговой точки, после чего сел в свою Honda C-RV и начал гонять по району.

Пьяный киевлянин разнес девять машин, подрался с копами и разгромил магазин (ФОТО) - фото 190952

Изначально он врезался в ехавшую по встречке Daewoo, но первая авария веселившегося мужчину не остановила, и он решил скрыться с места преступления, но опьянение дало о себе знать и он просто таранил каждую из припаркованных вдоль дороги машину, пока его машина физически не утратила способность ехать.

Пьяный киевлянин разнес девять машин, подрался с копами и разгромил магазин (ФОТО) - фото 190951

KIA, Skoda, Hyundai, Opel, еще один Hyundai, Peugeot и Daewoo, а также сама "Хонда" злоумышленника стали жертвами второй аварии. И, само собой, ответственность за содеянное всерьез разбушевавшийся мужчина нести не собирался. Он попытался сбежать, но его задержали прохожие. Разумеется, не менты, ведь им понадобилось больше 15 минут на то, чтобы отреагировать на пьяный дебош в магазине.

Пьяный киевлянин разнес девять машин, подрался с копами и разгромил магазин (ФОТО) - фото 190953

Случайным свидетелям и активным гражданам пришлось немало повозиться, чтобы передать злоумышленника патрульным, поскольку на подмогу виновнику ДТП прибежали его родственники, которые попытались отбивать своего с кулаками. Закончилось все весьма масштабным махачем, который прерывали уже копы с использованием спецсредств.

Виновник торжества был задержан и через минуту после того, как сел в полицейскую машину, отрубился.

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