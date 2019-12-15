Убийство Шеремета Пожар в Одессе Владимир Зеленский

Пьяные мусора гоняли на машине и вызвали КОРД прессовать людей, которые их задержали ВИДЕО

10:00
Против остановивших ментов активистов прислали автобус с КОРДом - фото 1
Против остановивших ментов активистов прислали автобус с КОРДом

Вопиющий инцидент произошел вечером в пятницу, 13 декабря, в Соломенском районе столицы. Компания пьяных подчиненных Авакова с ветерком мчались по дорогам города, подрезая другие авто и выезжая на встречку.

Упаковать неадекватных буянов должны были бы другие копы, но, видимо, они были слишком заняты какими-то более важными делами.

Дело Шеремета: полиция начала кошмарить волонтеров

Поэтому заботиться о себе пришлось обычным гражданам. Прохожие и автомобилисты сумели остановить машину ментов, а последние начали размахивать "корочками" и сыпать угрозами.

В итоге бухие мусора позвонили какому-то генералу, после чего к месту ЧП прибыли бойцы КОРДа. Разумеется, не для того, чтобы упаковать пьяных правоохранителей, а чтобы прессануть людей.

От гражданских копы в итоге весьма быстро отцепились, поскольку буквально за считанные минуты после их приезда на месте происшествия собралось слишком много людей. И все они проявляли не абы какую готовность отпинать мусоров за беспредел.

Чем закончилось происшествие, неизвестно. Поскольку следователи и другие сотрудники МВД отказывались составлять какой-либо протокол против своих коллег, хотя даже доказательств нарушений ими правил дорожного движения не требовалось - их машина стояла на встречной полосе.

Смотрите видео приезда спецназа для разбирательства с гражданскими активистами онлайн:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Арсен Аваков МВД полиция КОРД задержание правила дорожного движения Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Х-Фактор 10 зажигает - фото 1
Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 14 выпуск - 14.12.2019
Вчера, 23:45
ПЦУ объявила о ликвидации УПЦ КП. Окончательной - фото 1
Епифаний объявил о ликвидации УПЦ КП. Окончательной
Вчера, 16:40
Дело Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко – ФОТО - фото 1
Дело Шеремета: суд арестовал Кузьменко и Антоненко – ФОТО
Вчера, 10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...