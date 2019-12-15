Пьяные мусора гоняли на машине и вызвали КОРД прессовать людей, которые их задержали ВИДЕО

Против остановивших ментов активистов прислали автобус с КОРДом

Вопиющий инцидент произошел вечером в пятницу, 13 декабря, в Соломенском районе столицы. Компания пьяных подчиненных Авакова с ветерком мчались по дорогам города, подрезая другие авто и выезжая на встречку.

Упаковать неадекватных буянов должны были бы другие копы, но, видимо, они были слишком заняты какими-то более важными делами.

Поэтому заботиться о себе пришлось обычным гражданам. Прохожие и автомобилисты сумели остановить машину ментов, а последние начали размахивать "корочками" и сыпать угрозами.

В итоге бухие мусора позвонили какому-то генералу, после чего к месту ЧП прибыли бойцы КОРДа. Разумеется, не для того, чтобы упаковать пьяных правоохранителей, а чтобы прессануть людей.

От гражданских копы в итоге весьма быстро отцепились, поскольку буквально за считанные минуты после их приезда на месте происшествия собралось слишком много людей. И все они проявляли не абы какую готовность отпинать мусоров за беспредел.

Чем закончилось происшествие, неизвестно. Поскольку следователи и другие сотрудники МВД отказывались составлять какой-либо протокол против своих коллег, хотя даже доказательств нарушений ими правил дорожного движения не требовалось - их машина стояла на встречной полосе.

Смотрите видео приезда спецназа для разбирательства с гражданскими активистами онлайн: