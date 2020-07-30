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Пьяного нардепа от "Слуги народа" побили на пляже под крики "ганьба!" (ВИДЕО)

16:20
Одарченко встречу с избирателями проиграл - фото 1
Одарченко встречу с избирателями проиграл

Считающий себя небожителем депутат Андрей Одарченко столкнулся с реальным отношением простых людей к себе в одном из кафе курортного Железного Порта.

Судя по постам в соцсетях и залитых в YouTube видеозаписях, Одарченко напился и вел себя чрезвычайно вызывающе, пренебрежительно высказывался о других посетителях заведения и рассказывал всем, что он - всемогущий народный депутат.

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В итоге между отдыхающими, парламентарием и его другом мгновенно возник конфликт, который закончился тем, что кичащемуся своим социальным статусом "слуге народа" натыкали и в прямом, и в переносном смысле.

Так, один из посетителей взял в руки микрофон и попытался под улюлюканье толпы пояснить нардепу, что так вести себя нельзя. В ответ явно нетрезвый Одарченко снимал все на телефон, выделывался и словно кайфовал от оскорблений, которые лились в его адрес в частности и "Слугам народа" в целом.

Закончилось же все тем, что представитель Зе команды попросту получил по лицу. Тогда обиженному парламентарию пришли на помощь полицейские, которые составили протокол и открыли уголовное дело по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Сам же носитель мандата проходить освидетельствование отказался.

Никаких официальных комментариев по поводу произошедшего Одарченко пока не предоставлял.

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