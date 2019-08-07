Путин выдвинул Зеленскому свои условия для мира на Донбассе

Зеленский не уговорил Путина "повлиять на боевиков"

Россия не собирается прекращать вести огонь и убивать украинцев. Именно такой месседж послал Владимиру Зеленскому во время сегодняшнего телефонного разговора двух президентов.

Версию диалога между главами воюющих государств от пресс-службы нашего президента узнать невозможно, как и от самого Зеленского.

После переговоров наш гарант посоветовал журналистам дождаться сообщений из Кремля для получения подробностей беседы.

Террористы из информационных войск РФ суть разговора президентов передали весьма оперативно. И никакой хорошей реакции для Украины, судя по всему, от Путина не было.

Так, в ответ на просьбы Зеленского "повлиять на боевиков", ВВХ без обиняков заявил, что "для начала украинской армии нужно перестать убивать мирное население". В общем, продолжил гнуть свою безумную линию.

В сообщении Кремля также сказано, что Путин настаивает на прямых переговорах с "ДНР" и "ЛНР" в рамках трехсторонней контактной группы, но уже без участия России.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

Через какое-то время в Минске договорились о наступлении перемирия на Донбассе, а также ввели личную ответственность бойцов за открытие огня. Разумеется, таковую несут лишь бойцы ВСУ, поскольку с террористов не спросишь.

Все обстрелы с момента оглашения "режима тишины" руководитель Генштаба Руслан Хомчак игнорировал, называя "не срывающими договоренности".